雪かきをする際に適切な装備です。ウインターライフ推進協議会によると、寒さだけでなく、転倒や落雪などから頭を保護するためにも帽子をかぶること。雪かきをしていると体が温まり汗をかくこともありますので、体温調整をしやすい重ね着がおすすめです。雪がとけ水がしみこむと手がかじかむため、軍手よりも防水のものがおすすめです。通気性の良い綿の靴下と温かいウールの靴下を重ねるのも良いそうです。