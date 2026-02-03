このつづく大雪でもう雪かきにはうんざりという方も多いのではないでしょうか。少しでも負担を減らすため、体にやさしい雪かきの方法を取材しました。連日の雪かきに市民はすでにお疲れモードです。（市民）「けっこう疲れていますね」（市民）「もうこれはねるの大変だ。まいったね」（市民）「すっごい重いです。体中痛いです」重い雪を持ち上げる動きを繰り返すため、体に大きな負担がかかります。少しでも楽になる方法は