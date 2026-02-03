『突然ですが占ってもいいですか？』で、数々の有名人を的中させてきた話題の占い師・星ひとみ先生。2024年12月20日の配信回では、絶大な人気を誇るYouTuber姉妹、えみ姉さんときりまるさんが登場しました。1年前のこの放送で告げられた「衝撃の未来」が、今まさにその通りになっていると話題です。今回は、ネット上を騒然とさせている「予言的中」の裏側をまとめました。■ きりまる、予言通り「2025年」にプロポーズ！番