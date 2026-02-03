西野カナが、本人の誕生日でもある3月18日に発売するライブBlu-ray＆DVD『Special Live "Christmas Magic"』の2種のジャケット写真を公開した。【ライブ写真】12年ぶりのクリスマスライブ！いろんな衣装の西野カナ同映像作品は、2025年12月17日、18日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催されたライブ『ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live "Christmas Magic"』の模様を映像化したもの。チケットは即