NEXCO東日本は3日午後8時から4日午前5時までの間、関越道の長岡IC・堀之内IC・越後川口SA(下り線)を排雪作業のため閉鎖すると発表しました。 路肩積雪の排雪作業のため、3日午後8時から4日午前5時まで緊急夜間閉鎖するのは以下のIC・SAです。【関越道】長岡IC（上下線）堀之内IC（上下線）越後川口SA（下り線）【長岡IC利用者の迂回路】■東京方面から長岡ICを利用→小千谷ICで降りて国道17号を利用■新潟方面から長岡ICを利用→