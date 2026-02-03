戦後最短、異例の真冬の選挙戦となった今回の衆院選。そこには冬ならではの闘いがありました。真冬の選挙戦。各陣営に立ちはだかるのは大雪と寒さ。それでも有権者に訴えを届けようと日々、奮闘している。この日、道路脇で一斉に雪かきをしていたのは、陣営のスタッフたち。選挙カーを停めるスペースを確保するためだ。 陣営スタッフ：「もうちょっと頑張ろう、あと20分」候補者の到着まであと20分。陣営スタッフ：