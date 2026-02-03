果実の産地にこだわったというサンガリアの「うましゅわ」シリーズに、沖縄県産「たんかん」の果汁を使用した「うましゅわたんかんソーダ」が登場したので、買ってきて飲んでみました。うましゅわたんかんソーダ - はてしなく自然飲料を追求するサンガリアhttps://sangaria.co.jp/products/umashuwa-tankan-soda/「うましゅわたんかんソーダ」は商品をイメージしたオレンジ色のラベルが使用されています。「たんかん(桶柑)」とは、