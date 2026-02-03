Ｆ１フェラーリのルイス・ハミルトンとキム・カーダシアンの熱愛が浮上し、衝撃が広がっている。Ｆ１で史上最多タイとなる７度のチャンピオンに輝いたハミルトンは、最多記録を更新する８度目のタイトル獲得へ向けて今季開幕を前に英気を養っている。そうした中、衝撃の情報が世界を震かんさせている。英紙「サン」がハミルトンとカーダシアンの熱愛を報道。「３日間で３度目の極秘デートを行うため、愛の都パリに飛んだ」な