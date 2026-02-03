市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。真冬の選挙戦、投票日のお天気、気になります。小野 和久 気象予報士：8日・日曜日は大雪の可能性が出てきました。この先のポイントです。 小野：あす4日は立春、3月上旬並みの気温でしょう。投票日前後は雪の予報です。4日の予想天気図です。 小野：高気圧に覆われるため、石川県内は一見、晴れるように見えますが、低気圧から等圧線が膨らんでいる部分、こ