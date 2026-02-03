広島の新外国人・フレディ・ターノック投手が３日、来日初のブルペン投球を行い、直球、カーブ、カットボール、チェンジアップと３９球を投げ分けた。昨季はマーリンズ傘下３Ａで、２９試合に登板、６８回３分の２を投げ、７３奪三振を記録。１９３センチの長身右腕は、この日は「８５〜９０％」の強度で腕を振り、直球の最速は１４４キロで「悪くないと思います」と振り返った。先月２９日に来日後、まだ日が浅いながら「久し