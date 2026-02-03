歌舞伎俳優の片岡仁左衛門らが３日、東京・歌舞伎座で上演中の「猿若祭二月大歌舞伎」昼の部「弥栄芝居賑（いやさかえしばいのにぎわい）」終演後に、「節分祭（せつぶんさい）」の豆まきを行った。「弥栄芝居賑」が終演し、再び幕が開くと、紅白幕の張られた舞台に、「猿若祭二月大歌舞伎」出演俳優が勢ぞろい。仁左衛門が「これより恒例の節分追儺式（せつぶんついなしき）を執り行いたいと思います。福は内！」と声を掛けた