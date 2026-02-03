第一三共ヘルスケアが展開するエイジングケアシリーズ「BRIGHTAGE(ブライトエイジ)」は、年齢肌炎症の研究をもとに開発したUV下地「ブライトエイジ スムース&ルミナス UVプライマー」を、2026年3月26日に発売する。ブライトエイジ スムース&ルミナス UVプライマー同社は、加齢に伴い起こりやすくなる肌トラブル「年齢肌炎症」と、肌の凹凸による“輝度”の低下に着目。肌表面の輝度は、周囲に与える「印象年齢」に影響する