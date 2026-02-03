鹿児島市が主催の婚活イベントに参加した女性ら10人のメールアドレスが漏えいしたことがわかりました。鹿児島市は、委託先の会社が確認作業を怠り、メールを誤送信したことが原因としています。 漏えいが判明したのは、鹿児島市が先月31日に開催した婚活イベント「婚活サポータと新年会コン」に参加した女性や参加予定だった女性、あわせて10人のメールアドレスです。 鹿児島市こども政策課によりますと