マスク資料 岡山市によりますと、3日、岡山市の小学校と中学校で新たに33人がインフルエンザとみられる症状で欠席しました。 市内の3施設（小学校2・中学校1）が新たに学級閉鎖をとります。 岡山県は2025年11月28日、県下全域に「インフルエンザ警報」を発令し、マスクの着用・手洗いの徹底などを呼び掛けています。