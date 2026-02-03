東京時間17:37現在 香港ハンセン指数 26834.77（+59.20+0.22%） 中国上海総合指数 4067.74（+51.99+1.29%） 台湾加権指数 32195.36（+571.33+1.81%） 韓国総合株価指数 5288.08（+338.41+6.84%） 豪ＡＳＸ２００指数 8857.05（+78.45+0.89%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83951.94（+2285.48+2.80%） ３日のアジア株は軒並み上昇。前日の米国株の反発や金など商品市場が落ち着きを取