ユーロ圏１０年債利回り格差仏５７ｂｐと縮小傾向、仏債に市場の選好みられる ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%） ドイツ2.877 フランス3.443（+57） イタリア3.482（+61） スペイン3.235（+36） オランダ2.947（+7） ギリシャ3.478（+60） ポルトガル3.222（+35） ベルギー3.385（+51） オーストリア3.167（+29） ア