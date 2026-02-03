ドル円一時１５５．７３レベル、本日の高値を更新欧州でも株高＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時155.73レベルと本日の高値を更新した。クロス円も堅調で、ユーロ円は183.89レベル、ポンド円は213.10レベルまでそれぞれ高値を伸ばしている。きょうは日経平均が2000円超高で引けたが、欧州でも株高の動きが広がっている。前日の米株高に続き、この時間帯も米株先物も堅調だ。リスク選好的な円売りにつながって