高知ファイティングドッグスが高知県黒潮町で春季キャンプをスタートさせ、今期加入の選手を含めた31人が汗を流しています。2月2日、黒潮町の大方球場でキャンプをスタートさせた高知ファイティングドッグス。練習前には歓迎セレモニーが開かれ、黒潮町の関係者などから地元産のイチゴなど激励品が手渡されました。4年ぶりの総合優勝を目指すドッグスを率いるのは、球団創設以来、最年少で初の選手兼監督となる