2月8日に投開票される衆議院選挙。この選挙に投票に行ってもらおうと、いま全国的に広がりを見せているのが「センキョ割」というユニークな取り組みです。高知でも徐々にこの活動が広がり始めています。■井上アナウンサー「こちらのお店では、選挙に行くとドリンク1杯サービスのセンキョ割」「センキョ割」とは、投票を済ませた人を対象に、この活動に賛同する飲食店などが、割引や特典を提供するというもの。