中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月3日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は3日の記者会見で、ロシアのショイグ安全保障会議書記がこのほど、日本の「再軍事化」加速の企てに断固反対すると表明したことについて、日本に関わる問題において中国とロシアの立場は非常に一致していると強調し、次のように述べた。日本の「再軍事化」加速は地域の平和と安定を脅かしており、国際社会と地域諸国は厳重に