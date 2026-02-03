第２１回上海国際モーターショーで奇瑞控股集団のサブブランド「捷途（ＪＥＴＯＵＲ）」のブースを見学する来館者。（２０２５年４月２６日撮影、上海＝新華社記者／方竽）【新華社北京2月3日】中国の自動車メーカー、奇瑞汽車を傘下に持つ奇瑞控股集団（チェリー・ホールディング・グループ）が1日に発表した1月の新車販売台数は20万269台となった。うち新エネルギー車（NEV）は5万2131台だった。輸出は前年同月比48.1％