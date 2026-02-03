■全国の4日（水・立春）の天気西・東日本は、高気圧に覆われるでしょう。上空に多少雲の広がる所はありますが、各地とも日差しが届きそうです。北日本では、太平洋側を中心に晴れ間が出ますが、日本海側は雲が多く、秋田県・山形県付近では、雨や雪が降るでしょう。朝は西日本や東日本で平年を下回る冷え込みの所が多くなりそうです。北海道や東北北部の冷え込みは緩むでしょう。日中は、南から暖かい空気が流れ込むため全国的に3