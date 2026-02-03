「第５３回佐賀記念・Ｊｐｎ３」が１２日、佐賀競馬場で行われる。このＰＲのため佐賀県競馬組合経営企画課広報販促係の指宿毬亜主事が３日、同競馬場の魅力を発信するアイドルグループ『ＵＭＡＴＥＮＡ』のメンバー６人のうち、３人を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。昨年はＪＲＡ勢で最も評価が低かったメイショウフンジン（７番人気）がまんまと逃げ切り、２着は高知所属のシンメデージー。紛れが生じやすい小