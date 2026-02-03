俳優でモデルの風間トオル（63）が2日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。大腸検査で発覚した事実を明かした。風間は過去にも同番組で幼少時代に極貧生活を送ったエピソードを語っており、中学生で1人暮らしをしていたというぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1（34）とともに極貧エピソードを語った。雑草を食べていたという風間にハライチ澤部佑は「体調は大丈夫なんですか」と心配した。風間は「全