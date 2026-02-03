こちらは、NASA（アメリカ航空宇宙局）のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）が観測した約80万個もの銀河と、そこに重ね合わせられた「ある物質」の分布図です。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測したろくぶんぎ座の一角。約80万個の銀河を背景に、ダークマター（暗黒物質）の分布と密度が青色の明暗で示されている（Credit: NASA/STScI/J. DePasquale/A. Pagan）】青色の明暗で可視化されているのは、「ダークマター