山梨県富士吉田市は３日、富士山と桜、五重塔が一望できる人気スポット「新倉山浅間公園」で、今春に開催を予定していた桜まつりを中止すると発表した。訪日外国人客などの増加で渋滞が発生するなど、観光公害（オーバーツーリズム）が深刻化しており、市は「地域住民の負担軽減を図るため」としている。市によると、イベントは、桜が見頃を迎える４月頃に毎年開催されており、昨年は１８日間で２１万人超が訪れた。一方で、期