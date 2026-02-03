ＢｏＡや東方神起、少女時代などを生み出した韓国芸能プロダクション・ＳＭエンターテインメントの創設者で、現在はＡ２０エンターテインメントでキープロデューサーとビジョナリーリーダーを務めるイ・スマン氏が、韓国で新人ボーイズグループのデビューを準備中だと３日、現地メディアのＣＢＳノーカットニュースなどが報じた。記事によると、Ａ２０関係者が「（イ・スマン氏の）韓国内競業禁止期間が、２月末で終了するのは