名古屋市千種区の『enough (イナフ)』は、ドライフラワーに彩られた予約制のおしゃれなレストランです。ここで食べられるのが、「小枝」や「カレ・ド・ショコラ」など、スーパーで気軽に買える森永製菓の商品を使ったスイーツです。イナフの附柴隆文オーナー：「『1チョコ for 1スマイル』という支援プロジェクトの一環として、当店のものを食べていただけると、その一部が支援に使われる」