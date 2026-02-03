ロックユニットB'zの公式ホームページは3日、稲葉浩志（61）がカバーするアニメ「タッチ」の主題歌がNetflix配信のＷＢＣ大会応援ソングに決定したと発表した。公式HPで稲葉はコメントを発表。「このたびNetflix大会応援ソングとして、名曲『タッチ』をカバーすることとなりました。オリジナルへのリスペクトをこめた上で、自分の情熱を注ぎ込んで歌わせていただきました」とした。「痺れる戦いに身を投じる選手、監督、そしてそれ