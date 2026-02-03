【「月マガ基地」3周年記念キャンペーン】 2月3日～ 開催 【拡大画像へ】 講談社は、月刊マガジン編集部のWebコミック配信サイト「月マガ基地」の3周年を記念して連載作品を無料公開する記念キャンペーンを2月3日より開催する。 最新話以外全話無料「卒業アルバムの彼女たち」 「卒業アルバムの彼女たち」を読む 作：伸びた髪/三河ごーすと 公開期間：2月3日