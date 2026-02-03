JR秋田支社は、大雪の影響による4～5日の県内の列車の運行計画と見通しを発表しました。3日に引き続き、一部の路線で運休や遅れが見込まれています。 〈4日の列車運行計画と見通し〉 〇奥羽線院内－新庄（山形）終日運転を取りやめ院内－横手一部列車が運休秋田－大館一部列車を運休終日運休や遅れが発生する可能性あり大館－弘前（青森）除雪作業の