きょうは節分です。岡山市の最上稲荷では恒例の豆まき式が行われました。 【写真を見る】ゆうちゃみさん「豆まきサイコー」東京ホテイソン「もんげーよかった…」最上稲荷で豆まき式【岡山】 「福は～内！福は～内」 2時間で10万袋、約2トンの豆がまかれる最上稲荷恒例の豆まき式です。最上稲荷では鬼を迎え入れ、改心させようとの思いから「鬼は外」は言いません。 今年はお笑いコンビ東京ホテイソン