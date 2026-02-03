TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』第5話「刑罰：ミューリッド要塞防衛汚染 1」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報が公開された。 参考：『正反対な君と僕』『氷の城壁』なぜ連続でアニメ化？“幸せになってほしい”登場人物たち ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』をTVアニメ化する本作。“勇者”という刑罰を科された罪人――懲罰勇者と魔王軍の戦い