マンチェスター・シティは2日、MFカルビン・フィリップスがEFLチャンピオンシップ(英2部相当)のシェフィールド・ユナイテッドに期限付き移籍することが決まったと発表した。現地各紙によると、買取オプションは付帯しないという。イングランド代表キャップ31試合の実績を誇るK・フィリップスは2022年夏、リーズから4500万ポンドの移籍金で加入したMF。中盤の軸を担うことが期待されていたが、プレミアリーグでは合計2年間の在