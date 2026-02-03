中日美容専門学校などを運営する学校法人の元理事長が、所得税約6600万円を脱税したとして、名古屋国税局に刑事告発されたことがわかりました。 【写真を見る】中日美容専門学校など運営する学校法人の元理事長 約2億2500万円の所得隠して… 所得税約6600万円を脱税か 名古屋国税局が刑事告発 名古屋国税局に去年12月に刑事告発されたのは、中日美容専門学校などを運営する学校法人中日学園の元理事長、久米健市氏（59）です。