アビスパ福岡は3日、MF松岡大起(24)が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することが決まったと発表した。J1百年構想リーグ開幕を週末に控えるなかでの電撃発表。移籍先などは正式に決まり次第、発表されるという。2001年生まれの松岡は鳥栖時代の18年、当時17歳でプロデビューを飾ったボランチ。2022年には日本代表の国内組キャンプに招集された実績を持ち、一昨年に清水から福岡に加入した。福