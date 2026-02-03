鹿島アントラーズは3日、ブンデスリーガのボルシアMGとクラブアライアンスを締結したと発表した。契約期間は今年1月25日から2030年7月31日までとなっている。主な取り組みは?強化領域における共同プログラムの実施、スカウティング領域での連携、ナレッジ共有、人材交流、?アカデミー年代における各種選手育成プログラムの実施(U13〜U18)、?国内、国外のスクール事業における連携と共同プログラムの実施の3つ。鹿島はは「本ア