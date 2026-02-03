きょう午前、山形県鶴岡市で７８歳の男性が屋根の雪下ろしをしていたところ、およそ３．３メートル下の地面に転落しました。 男性は病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。 警察によりますと、きょう午前９時半ごろ、鶴岡市一霞の住宅で、この家に住む男性が（７８）が自宅１階の屋根の雪下ろしをしていたところ、およそ３．３メートル下の地面に転落しました。 物音を聞いた家族が１１９番通報したという