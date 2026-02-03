豊嶋花＆山中柔太朗（M!LK）W主演 日本テレビ系にて毎週火曜 24:24〜24:54放送の「黒崎さんの一途な愛がとまらない」。2月3日（火）24:34〜25:04放送の第5話では、急展開を迎える恋模様を描く。加速する「三角関係」と「きゅんきゅん」が詰まった場面写真を公開！第5話のあらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/deep-kurosakisan/story/◆全5話を無料でイッキ見 本日の放送後から2月10日（火）24:33まで！TVerでは、第1話から第4