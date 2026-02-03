大阪3月限 日経225先物54620+1990（+3.78％） TOPIX先物3645.5+113.5（+3.21％） 日経225先物（3月限）は、前日比1990円高の5万4620円で取引を終了。寄り付きは5万3900円と、シカゴ日経平均先物（5万3930円）にサヤ寄せする形で買いが先行した。現物の寄り付き時に5万4000円台を回復し、その直後に利食いもみられたが、5万3830円を安値にロング優勢の動きが強まった。前場中盤に朝方につけた高値水準を上抜いた