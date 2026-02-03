日経平均株価 始値53332.18 高値54782.83 安値53307.74 大引け54720.66(前日比 +2065.48 、 +3.92％ ) 売買高24億3315万株 (東証プライム概算) 売買代金7兆5734億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は急反騰、2000円超の上昇で史上最高値更新 ２．米株高と円安好感し先物主導で浮上、後場上げ足