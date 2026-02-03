大雪による倒壊が相次いでいます。柏崎市では、雪の重みで車庫がつぶれ住人の男性が心肺停止の状態です。上越市では、住宅が倒壊し下敷きになった男性の死亡が確認されました。 警察によりますと、3日午後1時ごろ、上越市三和区の片山圭太さん(68)の住宅が倒壊しているのを職場の同僚が見つけ、警察に通報しました。警察と消防ががれきの下敷きになっている男性を救助しましたが、現場で死亡が確認されました。片山さんは1人暮