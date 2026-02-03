プロレスラー・ジャガー横田（64）の夫で「ジャガークリニック」を経営する医師・木下博勝氏（58）が3日に自身のインスタグラムを更新し「低出生体重児」について解説した。木下氏は「低出生体重児とその予防について書きます。『低出生体重児』とは、出生体重が2,500g未満で生まれた赤ちゃんのことを指します」と切り出すと「日本では近年、この低出生体重児が増えており、最新の統計では、年間約7万人、出生児の約9〜10％を