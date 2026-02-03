日本バスケットボール協会は3日、男子日本代表チームの新ヘッドコーチとして、桶谷大氏と契約したと発表した。【写真】「私の旅がここで終わりを迎えた」契約が終了したトム・ホーバス氏桶谷氏はヘッドコーチを務める琉球ゴールデンキングスとの兼任となる。桶谷氏は、2月に開催されるFIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選WINDOW2から指揮を執る。桶谷氏は「本代表が常に世界の第一線の国々と肩を並べられる