日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は３日、都内で、男子日本代表のトム・ホーバス監督（５９）の契約終了と今後の強化体制に関する記者会見を開いた。新監督として、Ｂ１琉球ゴールデンキングス監督の桶谷大氏（４８）の就任も発表された。今月２６日と３月１日の沖縄でのＷ杯アジア１次予選２試合を前にしたタイミングで、事実上の解任。伊藤拓磨強化委員長はホーバス監督と八村塁（レーカーズ）との確執の影響があったかに