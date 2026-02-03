アルゼンチンで1月から続いている大規模な森林火災は、鎮火のめどが立たないままです。被害が広がっているのは、アルゼンチン南部のパタゴニア地方。これまでに4万5000ha以上が焼け、数千人の住民らが避難を余儀なくされています。世界自然遺産のロス・アレルセス国立公園で消火活動に当たる消防士の1人は、アルゼンチンのミレイ大統領による緊縮財政政策のため、人員が不足していると訴えています。国立公園の消防士：現在、消防