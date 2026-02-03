潮出版社が3日、公式ホームページを更新。音楽デュオ、Def TechのMicroとして活動する西宮佑騎容疑者（45）が麻薬取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕されていたことを受け、来月予定していた同容疑者の著書の出版を中止すると発表した。サイトでは「このたび、2026年3月5日に潮出版社より発刊を予定しておりました『波に乗る366日の音葉』（Micro著）につきまして、報道されております著者本人に関する事案を受け、誠に遺憾ながら