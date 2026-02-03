2月2日、俳優の山田孝之が主催する俳優オーディション『THE OPEN CALL』の開催が発表され、注目を集めている。近年、オーディション番組は音楽業界を中心に定着してきたが、俳優を対象にした大規模プロジェクトは珍しく、その手法や可能性について、さまざまな声が上がっている。「今回のオーディションは、《経験も実績も実力も問わない》ことを掲げ、最終選考を通過した参加者はオリジナル映画の主演・主要キャストとして正式