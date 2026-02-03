未来のAI人材を育成します。金沢工業大学は、より高度なAI技術を活かした研究などを進めようと、世界一の半導体企業「NVIDIA(エヌビディア)」と3日、協定を結びました。3日、学術連携協定を結んだのは、金沢工業大学とエヌビディア。 エヌビディアは、時価総額世界一となったアメリカの半導体メーカー。AIを使った開発のための技術を提供する会社です。今回の協定では、エヌビディアは金沢工大の学生に独自の教育コ