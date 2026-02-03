Kurasuは、香港発のコーヒーギアブランドVariaから、新型シングルドーズコーヒーグラインダー「Varia VS4」を、2026年2月2日（月）に販売開始しました。カラーはブラック、ホワイト、シルバー、ローズ、サンドの5色。公式オンラインストアでの販売価格は8万9650円（税込）。 「Varia VS4」 記事のポイント コーヒー豆を挽くグラインダーは、粉の粗さを細かく調節できるものを選ぶと、ドリップからエスプレッソまで幅広く